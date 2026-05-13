Hantavirus | ministero Salute negativi test analizzati a Milano e allo Spallanzani

Il ministero della Salute ha annunciato che i risultati dei test virologici effettuati ieri a Milano sul turista britannico, che era stato rintracciato e messo in quarantena dopo aver viaggiato sul volo tra Sant’Elena e Johannesburg, sono risultati negativi. Gli accertamenti sono stati condotti anche presso l’Istituto Spallanzani. Nessun altro caso di infezione da hantavirus è stato riscontrato fino a questo momento.

Il ministero della Salute ha comunicato che gli accertamenti virologici effettuati ieri a Milano sul turista britannico, rintracciato e posto in quarantena in seguito alla sua presenza a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg, hanno dato esito negativo. Anche il test dell’accompagnatore, che ha viaggiato con lui in Italia, è risultato negativo. Situazione dei test in Italia. In aggiunta, sono risultati negativi anche i test effettuati sul giovane calabrese attualmente in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite, proveniente da una zona endemica dell’Argentina. I campioni di entrambi i pazienti sono stati analizzati presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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