Hantavirus Ministero | Effettuato il test Hantavirus su argentina ricoverata a Messina

Il Ministero della Salute ha annunciato che i test per l'Hantavirus effettuati su un'italiana ricoverata a Messina sono risultati negativi. Contestualmente, è stato comunicato che gli esami su un turista britannico in quarantena preventiva a Milano sono anch'essi risultati negativi. Questi sono i due casi recenti di test virologici svolti in Italia riguardanti il virus.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Esito negativo per il turista britannico isolato a Milano. Il Ministero della Salute ha comunicato che gli esami virologici effettuati a Milano sul turista britannico sottoposto a quarantena preventiva hanno dato esito negativo. L’uomo era stato rintracciato dopo aver viaggiato sul volo Sant’Elena-Johannesburg, considerato a rischio dalle autorità sanitarie. Negativo anche il risultato del test eseguito sull’accompagnatore che si trovava con lui durante il soggiorno in Italia. Controlli negativi anche per gli altri casi sospetti. Arrivano ulteriori rassicurazioni anche dagli accertamenti condotti su altri soggetti monitorati nelle ultime ore.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Hantavirus, Ministero: “Effettuato il test Hantavirus su argentina ricoverata a Messina” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, test su una turista argentina ricoverata a Messina con polmonite. A Milano, quarantena per un cittadino britannicoCon una nota diffusa in serata, il Ministero della Salute ha fatto sapere che è stato richiesto ed effettuato un test per Hantavirus su una turista... Hantavirus, test su una turista ricoverata a MessinaIl test per rilevare l'eventuale contagio da Hantavirus è stato effettuato anche a Messina. Temi più discussi: Il Ministero: 'Effettuato il test Hantavirus su una turista ricoverata a Messina'; Hantavirus. Il Ministero della Salute adotta il principio di massima cautela: 42 giorni di sorveglianza attiva per tutti i contatti ad alto rischio. Schillaci: In Italia nessun pericolo; ROMA: Hantavirus, circolare del Ministero, quarantena per 6 settimane; Hantavirus, chi deve indossare la mascherina o stare in quarantena 42 giorni: la circolare del Ministero. Il Ministero: 'Effettuato il test Hantavirus su una turista ricoverata a Messina' x.com Il pubblico merita di sapere: un professore di Harvard afferma che la comunicazione ufficiale contraddice la scienza dell'hantavirus reddit Hantavirus, Ministero della Salute: Negativi i test analizzati a Milano e allo SpallanzaniEsito negativo per il turista britannico arrivato dal volo Sant’Elena-Johannesburg, per il suo accompagnatore e per gli altri casi sospetti monitorati tra Calabria e Sicilia. Il ministero della Salute ... ilgiornale.it Hantavirus, il ministero della Salute: negativi tutti i testROMA – Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant’Elena- ... livesicilia.it