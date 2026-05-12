Un nuovo scontro tra il cantante e alcuni virologi televisivi ha acceso il dibattito pubblico. Il cantante ha dichiarato di essere più preoccupato per alcuni esperti che per il virus stesso, suscitando reazioni contrastanti. Nel frattempo, l’Organizzazione mondiale della Sanità ha confermato che il rischio per la salute pubblica da parte dell’hantavirus a bordo di una nave da crociera rimane basso.

L'Organizzazione mondiale della Sanità continua a ritenere basso il rischio per la salute globale rappresentato dal focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera MV Hondius. "Non c'è nulla che suggerisca che ci sarà un'epidemia di maggiori proporzioni", ha detto il direttore generale dell'agenzia Onu, Tedros Adhanom Ghebreyesus, parlando da Madrid, dove ha incontrato il premier spagnolo Pedro Sanchez. Lunedì sera si sono conclusi a Tenerife lo sbarco e il rimpatrio di oltre 120 persone che erano rimaste a bordo della nave mentre i campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena a Villa San Giovanni saranno inviati allo Spallanzani.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Corona stronca i virologi tv: "Mi preoccupano loro, non il virus"

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