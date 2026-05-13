Hantavirus in Italia turista inglese isolato al Sacco risultato negativo Burioni | Basta allarmismo

Da thesocialpost.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia è stata rafforzata la sorveglianza sanitaria e i controlli alle frontiere a seguito di un’allerta legata all’Hantavirus, dopo il decesso di una donna di 69 anni. Un turista inglese, ricoverato in un ospedale del Nord, è stato isolato ma il suo test è risultato negativo. Il virologo Burioni ha commentato che non ci sono motivi di allarmismo. La situazione rimane sotto osservazione.

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L’Italia ha innalzato i protocolli di sicurezza nazionale e i controlli alle frontiere a causa di un’allerta sanitaria legata all’Hantavirus, intensificata dopo il decesso di una donna di 69 anni. Mentre a Milano e in Veneto la tensione si è allentata grazie ai primi esiti negativi sui casi sospetti, l’attenzione resta massima a Messina per le gravi condizioni di una turista argentina e in Campania e Calabria, dove alcuni contatti a rischio sono sottoposti a stretto monitoraggio precauzionale. Il Ministero della Salute coordina le operazioni puntando tutto sulla diagnosi precoce e sull’isolamento dei sospetti, dato che la mancanza di un vaccino specifico impone il massimo rigore nella gestione della sorveglianza epidemiologica su tutto il territorio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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