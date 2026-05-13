In Italia è stata rafforzata la sorveglianza sanitaria e i controlli alle frontiere a seguito di un’allerta legata all’Hantavirus, dopo il decesso di una donna di 69 anni. Un turista inglese, ricoverato in un ospedale del Nord, è stato isolato ma il suo test è risultato negativo. Il virologo Burioni ha commentato che non ci sono motivi di allarmismo. La situazione rimane sotto osservazione.

L’Italia ha innalzato i protocolli di sicurezza nazionale e i controlli alle frontiere a causa di un’allerta sanitaria legata all’Hantavirus, intensificata dopo il decesso di una donna di 69 anni. Mentre a Milano e in Veneto la tensione si è allentata grazie ai primi esiti negativi sui casi sospetti, l’attenzione resta massima a Messina per le gravi condizioni di una turista argentina e in Campania e Calabria, dove alcuni contatti a rischio sono sottoposti a stretto monitoraggio precauzionale. Il Ministero della Salute coordina le operazioni puntando tutto sulla diagnosi precoce e sull’isolamento dei sospetti, dato che la mancanza di un vaccino specifico impone il massimo rigore nella gestione della sorveglianza epidemiologica su tutto il territorio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Hantavirus in Italia, turista inglese isolato al Sacco risultato negativo. Burioni: “Basta allarmismo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, allarme in Italia: turista inglese isolato al Sacco dopo il volo con le vittimeUn turista britannico è stato rintracciato a Milano e trasferito in isolamento all’ospedale Sacco, dopo essere stato individuato tra i passeggeri del...

Hantavirus, negativo il test sul turista britannico isolato al Sacco di MilanoÈ risultato negativo l'esito del test effettuato sul turista britannico e sul suo accompagnatore isolati e messi in quarantena all'ospedale Sacco di...

Temi più discussi: Hantavirus, negativo l’inglese in quarantena a Milano. Test a turista argentina a Messina; Hantavirus, ultime news di oggi: la situazione in Italia; Hantavirus, il ministero della Salute monitora quattro turisti arrivati in Italia e passati per Roma; Hantavirus in Italia: controlli su quattro turisti passati da Roma: erano sul volo Klm con una vittima. Procedure di sorveglianza in Campania e Toscana.

#Hantavirus in Italia rintracciato a Milano turista britannico considerato un contatto a rischio contagio da hantavirus poiché ha viaggiato sul volo Sant’Elena-Johannesburg Trasportato all’ospedale Sacco. per la quarantena. Isolato con lui anche il suo accompa x.com

Hantavirus, Bertolaso: 'Turista inglese attualmente negativo'. A Messina test su una donna argentina reddit

Hantavirus: negativi i test in Italia. Francia, quarantena in ospedale per i casi contattoIl ministero della salute informa sull'esito degli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico e sul suo accompagnatore, sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciari ... giornaletrentino.it

Lo speciale di Sky TG24 sull'hantavirusLeggi su Sky TG24 l'articolo Hantavirus, turista britannico in quarantena a Milano. A Messina test su argentina. LIVE ... tg24.sky.it