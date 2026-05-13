In Emilia-Romagna è stata avviata una sorveglianza sui passeggeri dopo il rilevamento di un nuovo ceppo di hantavirus. Attualmente, due italiani sono sotto osservazione medica, senza che siano stati confermati casi clinici. La novità riguarda la capacità di questo ceppo di provocare polmoniti invece delle tradizionali sindromi renali associate all’infezione. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità sanitarie regionali.

? Punti chiave Chi sono i due italiani attualmente sotto osservazione medica?. Come può questo nuovo ceppo causare polmoniti invece di sindromi renali?. Perché il rischio di contagio aumenta drasticamente negli ambienti chiusi?. Quali regioni italiane devono monitorare i passeggeri del volo Johannesburg-Roma?.? In Breve Due italiani sotto osservazione medica dopo il contagio sulla nave MV Hondius.. Monitoraggio esteso a Calabria, Campania, Toscana e Veneto per i voli da Johannesburg.. Il virus presenta caratteristiche diverse con incubazione fino a otto settimane.. Il laboratorio di Pievesestina distingue tra varianti polmonari e renali del patogeno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hantavirus: l’Emilia-Romagna attiva la sorveglianza per i passeggeri

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