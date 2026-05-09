Hantavirus sorveglianza attiva su quattro passeggeri | uno è della Campania
Il Ministero della Salute ha avviato una sorveglianza attiva su quattro passeggeri di un volo KLM che collegava una città italiana a Roma. Uno di questi passeggeri è residente in Campania. La misura è stata adottata dopo che una persona a bordo è risultata positiva all’Hantavirus. La procedura riguarda tutti i passeggeri che sono stati a contatto con questa persona durante il volo.
Il ministero delle Salute ha attivato la «sorveglianza attiva» su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo Klm in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti una.🔗 Leggi su Ilmattino.it
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Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit