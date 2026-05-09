Hantavirus sorveglianza attiva su quattro passeggeri | uno è della Campania

Il Ministero della Salute ha avviato una sorveglianza attiva su quattro passeggeri di un volo KLM che collegava una città italiana a Roma. Uno di questi passeggeri è residente in Campania. La misura è stata adottata dopo che una persona a bordo è risultata positiva all’Hantavirus. La procedura riguarda tutti i passeggeri che sono stati a contatto con questa persona durante il volo.

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Il ministero delle Salute ha attivato la «sorveglianza attiva» su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo Klm in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti una.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Hantavirus, sorveglianza attiva su quattro passeggeri: uno è della Campania ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Hantavirus, l’epidemiologo: “Insolito su una nave da crociera”. L’infettivologo: “Nessun allarme ma sorveglianza rigorosa”Il focolaio di hantavirus che ha causato tre decessi a bordo della nave da crociera Hondius, ferma al largo di Capo Verde e potenzialmente diretta... Hantavirus, 23 passeggeri spariti dalla "nave della morte"C’è un elemento che preoccupa più del focolaio stesso sulla MV Hondius, la nave da crociera colpita dall’Hantavirus: il rischio di contagio tra... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rischio latente e prevenzione rimandata: la lezione del cluster da hantavirus; Hantavirus, a Roma lo Spallanzani in prima linea per la sorveglianza e la gestione dei casi sospetti; Hantavirus, passate da Roma 4 persone a bordo del volo KLM con donna poi morta; Hantavirus, lo Spallanzani in prima linea nella risposta europea. Hantavirus, passate da Roma quattro persone sul volo Klm insieme con la donna poi mortaA seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave MV Hondius, il ministero della Salute fa sapere di avere ... roma.corriere.it Hantavirus, caso sospetto in Catalogna. L’Iss: Nessuna segnalazione in ItaliaLa nave da crociera Mv Hondius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. A Tenerife anche il direttore generale dell'Organizzazion ... tg24.sky.it Il focolaio di hantavirus a bordo della piccola expedition ship olandese riapre il dibattito sulla gestione delle emergenze sanitarie a bordo delle navi da crociera e sui limiti dei protocolli attuali in un contesto di turismo globale in crescita x.com Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit