Hantavirus la virologa Ilaria Capua | Sul caso della nave da crociera toni da psicosi collettiva

La virologa Ilaria Capua commenta a Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti riguardanti l’infezione da hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius. Secondo l’esperta, si tratta di una malattia seria ma poco comune e non soggetta a rapidi diffusi. Capua ha anche espresso il suo punto di vista sui toni che si sono sollevati in merito alla vicenda, definendoli eccessivi e da considerare con cautela.

La virologa Ilaria Capua analizza a Fanpage.it gli ultimi sviluppi della vicenda hantavirus sulla MV Hondius: “È una malattia grave, ma rara, che non ha dinamiche esplosive. Una delle questioni principali sarà capire dove è iniziata la catena dei contagi”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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