Un episodio di portata internazionale si è verificato a bordo della nave da crociera MV Hondius, attualmente in navigazione nell’Oceano Atlantico. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che le autorità di Capo Verde hanno vietato l’attracco della nave a causa di un sospetto caso di hantavirus. La situazione ha portato a una risposta coordinata tra le autorità sanitarie e le compagnie coinvolte, mentre la nave prosegue il suo viaggio.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha segnalato un grave episodio a bordo della nave da crociera MV Hondius, in navigazione nell’Oceano Atlantico. La nave, partita da Ushuaia (Argentina) diretta a Capo Verde, ha registrato un possibile focolaio di hantavirus, malattia che può provocare grave sindrome respiratoria acuta.Ad oggi risultano sei casi tra passeggeri: un caso confermato in laboratorio e cinque sospetti. Delle sei persone colpite, tre sono decedute. Una persona è ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di Johannesburg, in Sudafrica. Si tratta di un cittadino britannico di 69 anni. Secondo fonti anonime, tra le.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Hantavirus, Capo Verde: "Non potete attraccare", la nave da crociera un caso internazionale

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Panoramica sull’argomento

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