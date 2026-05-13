La regione Umbria ha comunicato che, al momento, non ci sono casi né sospetti di infezione da hantavirus nel suo territorio. La comunicazione è stata ufficializzata il 13 maggio 2026 e si riferisce alle analisi condotte fino a quella data. L’ente ha precisato che non sono stati riscontrati casi clinici riconducibili al virus tra la popolazione locale.

Perugia, 13 maggio 2026 – “A oggi, non si registra alcun caso o sospetto clinico nel territorio umbro”. È quanto riferisce la Regione Umbria in merito al monitoraggio sul focolaio internazionale di Hantavirus Andes (Andv) rilevato a bordo della nave da crociera MV Hondius. La Direzione Salute e Welfare regionale ha spiegato di seguire la situazione con “estrema attenzione”, mantenendo un costante raccordo con il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e le principali autorità sanitarie internazionali. “Il focolaio ha coinvolto finora 9 persone, con 7 casi confermati e 3 decessi, ma il contagio rimane circoscritto ai passeggeri della nave e ai loro contatti stretti”, prosegue il comunicato della Regione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hantavirus, la Regione Umbria rassicura: “Nessun caso sul territorio”

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Hantavirus, l’Umbria rassicura: “Nessun caso, ma massima vigilanza”

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