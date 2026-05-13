Una donna residente a Firenze, sottoposta a sorveglianza sanitaria da sabato scorso, si trova attualmente in quarantena nella propria abitazione e non presenta sintomi legati all’infezione da hantavirus. La donna è rimasta a casa e non sono stati segnalati problemi di salute. Le autorità sanitarie monitorano costantemente la situazione, senza che siano state riscontrate complicazioni o necessità di interventi medici immediati.

Firenze, 13 maggio 2026 – È domiciliata a casa sua a Firenze la donna per la quale, da sabato scorso, è stata attivata la sorveglianza sanitaria. La donna è stata individuata tra i quattro passeggeri italiani di un volo KLM a bordo del quale viaggiava una persona successivamente deceduta per infezione da Hantavirus. Secondo quanto riferito, la donna sta bene, è asintomatica e si trova in costante contatto con i servizi sanitari. È inoltre sottoposta a monitoraggio quotidiano da parte del Centro di igiene pubblica dell’Asl Toscana Centro. In base a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute dell’11 maggio, il periodo di sorveglianza attiva si concluderà il prossimo 5 giugno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hantavirus: la donna in quarantena a Firenze sta bene e non ha sintomi

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