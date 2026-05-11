Hantavirus Giani | Donna in quarantena a Firenze sta bene Non alimentiamo preoccupazioni

Il presidente della regione toscana ha riferito che una donna in quarantena a Firenze, risultata positiva all'hantavirus, sta bene. Ha aggiunto che non ci sono motivi di preoccupazione e ha invitato a mantenere la calma. L'informazione è stata comunicata durante un incontro con i giornalisti nella città. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla situazione o sui contatti della donna.

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“L’Hantavirus non è il Covid, occorre che abbia delle condizioni particolari per il contagio, che ci siano i sintomi in essere, e la trasmissione è chiaramente molto più difficoltosa”, ha evidenziato Giani. Aggiungendo: “Conseguentemente, lo scopo della quarantena è precauzionale. I medici mi dicono che se continuasse a non avere alcun sintomi, già la prossima settimana noi al 95% potremmo dare come positivamente sviluppata l’osservazione, che comunque termina l’8 di giugno. La signora collabora e quindi io ringrazio anche di questo”. “Mi sento di poter dire – ha concluso Giani – che non possiamo e non dobbiamo assecondare un clima che porti poi all’eccessiva preoccupazione da parte della popolazione”.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Hantavirus, Giani: “Donna in quarantena a Firenze sta bene. Non alimentiamo preoccupazioni” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, allerta anche in Italia, una donna a Firenze messa in quarantenaMonitorati quattro passeggeri arrivati a Roma dopo il contatto con una turista olandese morta in Sudafrica. Hantavirus, quarantena per donna di Firenze: il contatto all’estero, i protocolli della Regione ToscanaFirenze, 9 maggio 2026 – La comunicazione del Ministero della Salute ha fatto scattare i protocolli della Regione Toscana: una donna di Firenze si... Argomenti più discussi: Hantavirus, per una cittadina di Firenze attivate procedure di isolamento e tracciamento; Hantavirus, quarantena per donna di Firenze: il contatto all’estero, i protocolli della Regione Toscana; Hantavirus, a Firenze attivate procedure di isolamento e tracciamento per una donna esposta al virus; Hantavirus, donna fiorentina in quarantena per 45 giorni. Una donna francese evacuata dalla nave da crociera è risultata positiva all'hantavirus e il suo stato salute è peggiorato in ospedale durante la notte. A dichiararlo stamattina la ministra francese della Salute, Stephanie Rist. x.com Hantavirus. Cittadina di Firenze in quarantenaLa donna è stata individuata come uno dei quattro contatti italiani di una persona recentemente deceduta a causa del virus. quotidianosanita.it