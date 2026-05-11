Hantavirus in Toscana donna in quarantena a Firenze Giani | Sta bene nessun allarmismo
Una donna di 37 anni a Firenze si trova in quarantena a causa di un possibile contatto con un caso di hantavirus. La stessa regione ha rassicurato sulla sua condizione di salute, affermando che sta bene. La quarantena è stata avviata dopo che la donna ha condiviso un volo con una persona di 69 anni, deceduta in Sudafrica, che era risultata positiva al virus. Nessun allarme è stato dichiarato ufficialmente.
“Nessun allarmismo”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è intervenuto davanti ai giornalisti parlando della 37enne donna fiorentina sottoposta a quarantena dopo che, lo scorso 25 aprile, ha condiviso il volo Klm Airlink 4Z 132 con la 69enne - poi deceduta in Sudafrica - che.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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