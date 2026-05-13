Hantavirus la donna argentina a Messina non è più in isolamento | come sta Isolati 1.700 su nave da crociera in Francia dopo morto per gastroenterite – La diretta

Una donna argentina a Messina non si trova più in isolamento dopo essere stata sottoposta a controlli per un sospetto caso di hantavirus. Nel frattempo, in Francia, circa 1.700 persone sono state isolate a bordo di una nave da crociera in seguito alla morte di un passeggero, avvenuta per gastroenterite. In Italia, nessun contagio è stato confermato tra i pazienti sotto osservazione.

Nessun contagio confermato tra i pazienti finiti sotto osservazione in Italia. Sono risultati negativi al test per l’Hantavirus il turista inglese in isolamento all’ospedale Sacco di Milano insieme al suo accompagnatore, la donna argentina ricoverata a Messina per una polmonite e il giovane paziente calabrese i cui campioni erano stati analizzati allo Spallanzani. Il ministero della Salute, pur ribadendo che il quadro resta sotto controllo, ha comunque deciso di alzare il livello di allerta «per cautela». Sul versante internazionale, la nave focolaio salpata dalle Canarie ha completato l’evacuazione dei passeggeri e ora fa rotta verso Rotterdam, dove sarà sottoposta a bonifica.🔗 Leggi su Open.online

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