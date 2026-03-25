In Lombardia è stato individuato il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9 in un paziente proveniente dall'estero. La rete di sorveglianza epidemiologica regionale ha confermato la presenza del virus. Il responsabile della sorveglianza ha dichiarato che non ci sono motivi di allarme per la popolazione. La scoperta è stata comunicata dalle autorità sanitarie regionali.

L’indagine epidemiologica è stata condotta tempestivamente da Ats Brianza e il paziente è ricoverato in isolamento all’ospedale di Monza. "Situazione sotto controllo" "Grazie alla rete di sorveglianza epidemiologica attiva sul territorio regionale, è stato identificato in un paziente proveniente dall'estero il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9". Lo ha dichiarato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso precisando che Regione Lombardia ha immediatamente attivato le procedure di coordinamento con il ministero della salute e l’istituto superiore di sanità (ISS) per garantire il massimo rigore nella gestione del caso e nel monitoraggio dei contatti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Individuato in Lombardia il primo caso europeo di influenza H9. Bertolaso: "Nessun allarme per la popolazione"

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