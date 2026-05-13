Hantavirus in Lombardia in isolamento il turista inglese | Nessun pericolo per la popolazione

Un turista britannico ricoverato in isolamento all'ospedale Sacco di Milano è risultato negativo all'Hantavirus. La notizia arriva dopo che era stato sottoposto ai test per questa infezione, ma non sono stati riscontrati rischi per la popolazione locale. La sua condizione è stabile, e non ci sono state altre segnalazioni di casi simili nella regione. La notizia viene comunicata dalle autorità sanitarie locali.

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