Hantavirus in Lombardia in isolamento il turista inglese | Nessun pericolo per la popolazione
Un turista britannico ricoverato in isolamento all'ospedale Sacco di Milano è risultato negativo all'Hantavirus. La notizia arriva dopo che era stato sottoposto ai test per questa infezione, ma non sono stati riscontrati rischi per la popolazione locale. La sua condizione è stabile, e non ci sono state altre segnalazioni di casi simili nella regione. La notizia viene comunicata dalle autorità sanitarie locali.
Il turista britannico ricoverato in isolamento precauzionale all'ospedale Sacco di Milano è risultato negativo all'Hantavirus. Lo ha annunciato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, in una conferenza stampa tenuta all'ASST Fatebenefratelli Sacco, alla presenza del.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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