Un turista britannico è stato individuato a Milano e trasferito in isolamento all’ospedale Sacco dopo aver viaggiato sullo stesso volo di una donna contagiata dall’Hantavirus, deceduta successivamente. La scoperta è avvenuta a seguito delle verifiche sui passeggeri del volo Sant’Elena-Johannesburg, che ha coinvolto anche la vittima. La situazione ha generato un allarme sanitario in Italia, considerando il rischio di diffusione dell’infezione.

Un turista britannico è stato rintracciato a Milano e trasferito in isolamento all’ospedale Sacco, dopo essere stato individuato tra i passeggeri del volo Sant’Elena-Johannesburg su cui aveva viaggiato una donna contagiata dall’ Hantavirus, poi deceduta. Secondo quanto comunicato dalle autorità del Regno Unito al ministero della Salute, l’uomo si trovava in vacanza in Italia dopo essere arrivato ad Amsterdam. Sullo stesso aereo, oltre alla seconda vittima, sarebbe stato presente anche un altro passeggero risultato positivo successivamente. Il cittadino inglese era seduto a poca distanza dalle persone infette, a circa due file dai loro posti, circostanza che ha fatto scattare gli accertamenti e la decisione di procedere con l’isolamento precauzionale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Hantavirus, allarme in Italia: turista inglese isolato al Sacco dopo il volo con le vittime

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