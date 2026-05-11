Hantavirus pubblicata la prima sequenza genetica del virus l'Ecdc | Non è una nuova variante

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata resa pubblica la prima sequenza genetica del virus Andes, isolato da un paziente deceduto a Zurigo. L'European Centre for Disease Prevention and Control ha dichiarato che si tratta di un virus già noto e non di una nuova variante. L'informazione riguarda il virus Hantavirus, associato a questa infezione, e rappresenta un passo importante per il monitoraggio e lo studio della malattia.

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È stata appena pubblicata la prima sequenza genetica del virus Andes isolato dal paziente deceduto in Svizzera, a Zurigo. È simile per il 99% al profilo genomico del virus isolato in Argentina nel 2018, una compatibilità che per il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) suggerisce che non siamo di fronte a una nuova variante.🔗 Leggi su Fanpage.it

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