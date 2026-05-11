Hantavirus pubblicata la prima sequenza genetica del virus l'Ecdc | Non è una nuova variante

È stata resa pubblica la prima sequenza genetica del virus Andes, isolato da un paziente deceduto a Zurigo. L'European Centre for Disease Prevention and Control ha dichiarato che si tratta di un virus già noto e non di una nuova variante. L'informazione riguarda il virus Hantavirus, associato a questa infezione, e rappresenta un passo importante per il monitoraggio e lo studio della malattia.

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