Il 13 maggio 2026 a Firenze si è parlato del focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera Mv Hondius. La notizia ha attirato l’attenzione di molti, ma le autorità hanno invitato alla cautela, sottolineando che non si tratta di un allarme generale. Si consiglia di affidarsi alle fonti ufficiali e di evitare di diffondere informazioni non verificate sui social media.

Firenze, 13 maggio 2026 – Il caso del focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius ha toccato un nervo scoperto in tutto il mondo. Le ferite del Covid sono sempre lì e tornare a parlare di mascherine, lockdown e simili non è piacevole, ma la situazione collegata a questo patogeno è ben diversa. Eppure proprio la sensibilità al tema ha reso il focolaio di Hantavirus la notizia del giorno e il tam-tam sui social è impressionante. Un diluvio di informazioni, molte sbagliate o allarmistiche. In questi casi, l’esperienza insegna, meglio puntare su pochi concetti ma chiari e su fonti autorevoli e istituzionali. Noi abbiamo fatto il punto con la professoressa Caterina Rizzo, ordinaria di Igiene e Medicina preventiva dell’ Università di Pisa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hantavirus, il punto. “Attenzione sì, allarmismo no. E non informatevi sui social”

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