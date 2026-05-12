Dopo un aumento dei casi di infezione da hantavirus, si è riacceso l’interesse per lo sviluppo di un vaccino, con numerosi titoli dedicati alla questione sui media. La ripresa del dibattito ricorda le dinamiche vissute nel 2020, creando un senso di déjà vu tra esperti e pubblico. La comunicazione pubblica si concentra sulla percezione di una nuova emergenza legata a un rischio sanitario.

La sensazione è, inevitabilmente, quella del déjà vu. L'Hantavirus sembra a tutti gli effetti ricondurci alla stagione epidemica principiata nel 2020: l'allarmismo mediatico ha già cominciato a scaldare i motori e, oltretutto, si è già registrato il primo caso di quarantena per un italiano. L'immarcescibile Burioni è intervenuto, spiegando che potremo tirare un sospiro di sollievo solo se tra 50 giorni non vi saranno contagi. Dulcis in fundo, riparte la corsa al siero santissimo, il sacro Graal delle multinazionali del farmaco. Come avevo sottolineato nel mio studio "Golpe globale", il capitalismo industriale e quello farmaceutico si alternano nella governance del pianeta.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Hantavirus: parte la corsa al vaccino, torna l'allarmismo mediatico; si profila un nuovo Leviatano tecnosanitario?

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