Microinquinanti scoperti nei pozzi Attenzione sì allarmismo no | Tranquilli l’acqua si può bere

Nelle acque dei pozzi di Martesana sono stati trovati microinquinanti, tra cui l’acido trifluoroacetico (Tfa). Dopo la comunicazione ufficiale, le autorità hanno invitato a mantenere la calma e a non generare allarmismi, assicurando che l’acqua rimane potabile. La scoperta ha suscitato reazioni diverse, con alcuni esperti che chiedono prudenza e altri che rassicurano sulla qualità dell’acqua.

Caso Acido Trifluoroacetico (Tfa) nei pozzi di Martesana, il giorno dopo l’ufficializzazione l’appello è a più voci: attenzione sì, "allarmismo no". Gli interventi tecnici proseguono, le analisi dell’acqua sono a cadenza ravvicinata e i dati in costante aggiornamento, le concentrazioni riscontrate nei mesi scorsi, si ribadisce, "non rappresentano - così l’informativa sul sito di Cap, gestore del servizio idrico d’area - un pericolo per la salute. E l’acqua può essere bevuta normalmente". I primi cittadini dei Comuni dove è stata rilevata la presenza del microinquinante della famiglia "Pfas", dunque Bussero, Caponago, Cassina De Pecchi,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Microinquinanti scoperti nei pozzi. Attenzione sì, “allarmismo no”: "Tranquilli, l’acqua si può bere" Notizie correlate Acqua lasciata in auto nella bottiglia, si può bere o no? L’esperto: da cosa dipendeLasciare una bottiglietta d’acqua in auto è una delle abitudini più diffuse, soprattutto tra chi trascorre molto tempo fuori casa o vuole avere... Leggi anche: Acquedotto di Napoli Abc: “Nessuna traccia di Epatite A nell’acqua del rubinetto, si può bere” Contenuti di approfondimento Si parla di: Microinquinanti scoperti nei pozzi. Attenzione sì, allarmismo no: Tranquilli, l’acqua si può bere. Microinquinanti scoperti nei pozzi. Attenzione sì, allarmismo no: Tranquilli, l’acqua si può bereGorgonzola, Cap ribadisce: le concentrazioni riscontrate nei mesi scorsi non sono un pericolo per la salute. La nota diffusa dai sindaci nei 10 Comuni interessati. Azienda farmaceutica sospettata, ... ilgiorno.it Microinquinanti nell’acqua. Allarme in dieci comuni per la presenza di Tfa. Arriva l’esposto in ProcuraDa Gorgonzola a San Zenone concentrazioni anomale della sostanza. Sospetti su un’azienda farmaceutica. I sindaci: Esclusi rischi per la salute. msn.com