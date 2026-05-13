Hantavirus il microbiologo Crisanti | Contagiosità molto bassa Ma la prudenza è giusta
Un microbiologo ha dichiarato che l’hantavirus ha una contagiosità molto bassa e si trasmette esclusivamente nelle fasi finali, solo in presenza di un contatto prolungato. La comunicazione si basa sui fatti e invita alla prudenza senza generare allarmismi. La notizia arriva in un momento in cui si discute delle modalità di diffusione di questa malattia.
Roma, 13 maggio 2026 – “Partiamo dai fatti e non dal panico. È una malattia che ha una contagiosità bassissima e diventa trasmissibile solo nelle fasi finali in presenza di un contatto prolungato”. Andrea Crisanti, microbiologo, già docente all’Università di Padova e all’Imperial College di Londra, oggi senatore eletto come indipendente nel Pd e segretario della Commissione Cultura, Istruzione e Ricerca, invita a non creare allarmismo riguardo ai recenti casi di Hantavirus. https:www.quotidiano.netvideoesterihantavirus-in-olanda-i-passeggeri-atterrati-con-tute-e-mascherine-qasex6yh La donna affetta da Hantavirus, salita per pochi minuti sull’aereo Klm, può aver contagiato altri passeggeri? “Tutto è possibile, ma rimarrei molto, molto sorpreso”.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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