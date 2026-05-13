Hantavirus il microbiologo Crisanti | Contagiosità molto bassa Ma la prudenza è giusta

Un microbiologo ha dichiarato che l’hantavirus ha una contagiosità molto bassa e si trasmette esclusivamente nelle fasi finali, solo in presenza di un contatto prolungato. La comunicazione si basa sui fatti e invita alla prudenza senza generare allarmismi. La notizia arriva in un momento in cui si discute delle modalità di diffusione di questa malattia.

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