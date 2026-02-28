Sci alpino Laura Pirovano | Fatto uno step in avanti ma ho perso molto nella parte bassa

Laura Pirovano ha ottenuto il secondo tempo tra gli italiani nel superG di Soldeu, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La sciatrice ha dichiarato di aver fatto un passo avanti, anche se ha perso molto nella parte bassa del tracciato. La competizione si è conclusa con una prestazione complessivamente positiva, nonostante alcune difficoltà nella fase finale della discesa.

Una giornata in chiaroscuro per Laura Pirovano. L’atleta si è rivelata la seconda migliore del comparto azzurro in occasione del superG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Nello specifico la nostra portacolori si è dovuta accontentare di un piazzamento fuori dalla top 5. Precisamente la nativa di Trento, complice anche una seconda parte più lenta, ha raccolto un gap di 1:42 rispetto alla leader, la tedesca Emma Aicher, la quale ha segnato un tempo di 1:26.72. Una volta arrivata in zona mista, Pirovano ha commentato quanto fatto ai microfoni di Rai 2. “Mi consolo con la regolarità – ha detto la sciatrice – Sono contenta della mia sciata e di come affronto le gare. 🔗 Leggi su Oasport.it

