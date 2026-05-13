Un marittimo coinvolto in un caso di Hantavirus ha negato di manifestare sintomi, mentre il sindaco ha confermato le informazioni. Nel frattempo, si cercano dettagli sugli altri tre italiani a bordo del volo KLM che si è verificato di recente. Un microbiologo ha avvertito che anche soggetti senza sintomi potrebbero rappresentare un rischio. La vicenda si sviluppa in un quadro di attenzione sulla diffusione del virus tra i coinvolti.

? Domande chiave Chi sono gli altri tre italiani coinvolti nel tragico volo KLM?. Perché il microbiologo Broccolo avverte del rischio dei soggetti asintomatici?. Dove verranno inviati i campioni biologici per i controlli ministeriali?. Come influirà la nuova data dell'OMS sulla durata della quarantena?.? In Breve Sei persone monitorate tra Napoli, Messina, Milano e Veneto per sospetto Hantavirus.. Il microbiologo Francesco Broccolo segnala rischio contagio anche da soggetti asintomatici.. Quarantena estesa fino al 21 giugno secondo nuove indicazioni dell'OMS.. Turista argentina a Messina e cittadino britannico all'ospedale Sacco di Milano.. Il venticinquenne Federico Amaretti, marittimo di Villa San Giovanni, ha smentito con decisione le voci su un suo imminente trasferimento allo Spallanzati dopo i timori legati all’Hantavirus.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hantavirus, il marittimo smentisce i sintomi: il sindaco conferma

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