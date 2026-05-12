hantavirus sta bene e non presenta sintomi il marittimo di torre del greco

Un marittimo di Torre del Greco, attualmente in quarantena fiduciaria, non mostra alcun sintomo riconducibile all'Hantavirus. La decisione di mettere in isolamento l’uomo è stata presa dal sindaco della città vesuviana. Secondo le autorità sanitarie, al momento non ci sono indicatori di infezione e l’uomo sta bene. La quarantena proseguirà fino a ulteriori verifiche.

Sta bene e non presenta sintomi riconducibili all'Hantavirus il marittimo di Torre del Greco posto in quarantena fiduciaria per decisione del sindaco della città vesuviana, Luigi Mennella, e dell'Asl di competenza. A comunicarlo è proprio la Napoli 3 Sud attraverso il direttore del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria, Carmine Carbone. Carbone è intervenuto oggi alla trasmissione televisiva «Campania 24» di Canale 9, spiegando come il 24enne è sottoposto a verifiche quotidiane e un monitoraggio costante in merito al proprio stato di salute. Nel rispondere alle domande del conduttore Vincenzo Mele, il direttore...🔗 Leggi su Ilmattino.it

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