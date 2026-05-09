Hantavirus | marittimo calabrese in isolamento dopo il volo dal Sudafrica

Un marittimo calabrese è stato messo in isolamento dopo aver effettuato un volo internazionale dal Sudafrica. La misura precauzionale è stata adottata in seguito a sospetti legati a un possibile contagio da hantavirus. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali sintomi o stati di salute del giovane. Restano in attesa eventuali sviluppi, mentre le autorità monitorano la situazione e valutano eventuali ulteriori provvedimenti.

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