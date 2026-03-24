Perché Chiesa ha lasciato la Nazionale e Bastoni no Gattuso spiega tutto | Le teste non sono uguali

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Perché Chiesa lascia il ritiro e Bastoni resta? Il commissario tecnico svela i retroscena sulle condizioni fisiche e psicologiche del gruppo: "Se un giocatore ha paura di farsi male, non insisto. I rapporti umani contano di più". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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