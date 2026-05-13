Una donna di Firenze, posta in isolamento domiciliare a causa di un sospetto di infezione da Hantavirus, non presenta sintomi e sta bene. L’assessora alla salute della Regione Toscana ha confermato che non ci sono rischi per la popolazione e che la donna rimane in quarantena. La notizia arriva dopo che si era diffusa la notizia di un caso sospetto in città.

FIRENZE – L’assessora alla salute della Regione Toscana, Monia Monni, assicura che la signora fiorentina posta in quarantena per l’Hantavirus, fa sapere che la donna sta bene ed è asintomatica. Aggiungendo: “Abbiamo preso in carico la situazione fin dal primo momento, in stretto raccordo con l’Azienda Usl Toscana centro e con il settore di igiene pubblica. La persona si trova presso la propria abitazione, sta bene, non presenta sintomi ed è in contatto diretto e costante con i servizi sanitari” E ancora: “È sottoposta a monitoraggio quotidiano da parte dell’Igiene pubblica della Toscana Centro, secondo le indicazioni previste dalle autorità sanitarie”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Hantavirus: donna fiorentina è a casa e non ha sintomi. Assessora Monni: “Rassicuro tutti, non ci sono rischi”

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