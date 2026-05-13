Hantavirus direttore Ceremi | No rischi per chi ha avuto contatti con turista inglese

Il direttore del Ceremi ha dichiarato che il turista inglese non rappresenta un rischio di contagio da hantavirus. Ha inoltre precisato che tutte le persone che sono entrate in contatto con lui negli ultimi giorni non sono a rischio di contrarre il virus. La comunicazione mira a chiarire la situazione e a tranquillizzare chi ha interagito con il turista durante questo periodo.

“Il turista inglese non è contagioso, tutti quelli che hanno avuto contatti con lui in questi giorni non corrono rischi di contagio”. Lo ha detto il direttore del Centro Regionale per le Malattie Infettive, il Ceremi, Andrea Gori, nel corso del punto stampa sul caso del turista inglese – risultato negativo ai primi accertamenti sull’ Hantavirus – in quarantena all’ospedale Sacco di Milano. “Nessuno può essere a rischio di contagio perché il paziente è negativo”, ha aggiunto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. “Resta in isolamento perché il rischio di poter manifestare la malattia è di 42 giorni”. Questo articolo...🔗 Leggi su Lapresse.it

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Hantavirus, Gori: «No rischi per chi ha avuto contatti con il turista inglese»

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