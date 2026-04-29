Avvocato Rocchi rivela | Mai avuto contatti con i dirigenti delle squadre Bussate? Chi lo ha fatto ha corretto un errore non vedo come abbia alterato il risultato

L’avvocato Rocchi ha dichiarato di non aver mai avuto contatti con i dirigenti delle squadre coinvolte nel caso che riguarda un ex arbitro di Serie A. Ha aggiunto che chi ha bussato alla sua porta ha semplicemente corretto un errore, senza modificare in alcun modo il risultato delle partite. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in merito alla vicenda giudiziaria che coinvolge l’ex arbitro.

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