Un rappresentante sindacale ha espresso preoccupazione riguardo alla capacità del sistema sanitario di affrontare una possibile ripresa di diffusione di un virus. Ha sottolineato che le strutture attuali potrebbero non essere in grado di gestire un aumento dei casi, evidenziando le criticità del settore. La dichiarazione si basa su dati e analisi relative alla situazione attuale del personale e delle risorse disponibili nel settore sanitario.

“Oggi non c’è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell’Hantavirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica,il sistema sanitario non sarebbe pronto: mancano ancora medici“. Parla così all’ANSAPierino Di Silverio, segretario nazionale diAnaao Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri. Il sindacalista fa il punto su come gli ospedali potrebbero far fronte a una diffusione del virus. “Rispetto al 2020– precisa Di Silverio –la carenza di personale non è cambiata in modo significativoe la medicina territoriale, che avrebbe dovuto essere potenziata dopo il Covid,non è mai realmente decollata“. Insomma, dalle sue parole sembra proprio che se la storia è maestra, nessuno impara mai nulla.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Hantavirus, Di Silverio (Assomed) lancia l’allarme: “Sistema sanitario non reggerebbe una nuova pandemia”

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