Bassetti contro Garlasco L’infettivologo s’indigna e lancia l’allarme per la nuova pandemia

L’infettivologo Matteo Bassetti ha espresso preoccupazione per la gestione delle informazioni sanitarie in Italia, concentrandosi sulla diffusione dell’hantavirus a bordo di una nave da crociera. Recentemente, ha commentato la questione con un tono severo, evidenziando i rischi legati alla comunicazione e all’allerta pubblica. La discussione si è concentrata sulla risposta delle autorità e sulla corretta gestione dei casi di infezione a bordo della MV Hondius.

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L’infettivologo Matteo Bassetti ha lanciato un duro monito riguardo alla gestione dell’informazione sanitaria in Italia, focalizzandosi sulla diffusione dell’ hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius. Mentre i principali media internazionali dedicano ampio spazio all’evolversi della situazione, il panorama mediatico italiano sembra restare ancorato a fatti di cronaca nera locale, trascurando quello che potrebbe configurarsi come un rischio biologico di portata globale. Secondo il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, la sottovalutazione del pericolo è evidente e preoccupante, specialmente a causa della natura specifica di questo focolaio che presenta caratteristiche cliniche ed epidemiologiche decisamente allarmanti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bassetti contro Garlasco. L’infettivologo s’indigna e lancia l’allarme per la nuova pandemia Notizie correlate Bassetti: l’allarme sulla pandemia silenziosa dei batteri resistenti? Cosa scoprirai Come può l'uso eccessivo di antibiotici alimentare questa pandemia silenziosa? Perché l'Italia registra un numero così alto di... Virus marino passa all’uomo per la prima volta: infezione agli occhi e rischio cecità. L’infettivologo Bassetti: “Nuova frontiera”Per la prima volta un virus marino è riuscito a fare il salto di specie e a infettare l’uomo, causando una grave patologia oculare. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Hantavirus, l’infettivologo Bassetti: ‘Tutto il mondo ne parla, ma in Italia c’è solo Garlasco’; Matteo Bassetti e l'hantavirus, i tre dettagli che lo preoccupano: Nel mondo ne parlano tutti, in Italia pensiamo a Garlasco - Il video; Hantavirus sulla nave da crociera, Matteo Bassetti è preoccupato: In Italia si parla solo di Garlasco; Hantavirus, Bassetti: C'è una potenziale epidemia ma in Italia si continua a parlare di Garlasco. Hantavirus, Bassetti lancia allarme e Burioni ironizza sul 'ritorno dei virologi'Matteo Bassetti contro i troppi errori nella gestione dell'emergenza Hantavirus. Roberto Burioni evidenzia il ritorno di virologi di nuovo come ai tempi del covid. I due profe ... adnkronos.com L’aggressione, l’orario e il movente del delitto di Garlasco: le due verità sulla morte di ChiaraDa una parte la condanna definitiva per Stasi, dall’altra la nuova indagine su Sempio. Diciotto anni dopo restano tanti dubbi ... milano.repubblica.it Un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera, tre morti, otto contagiati e la preoccupazione che il problema si stia allargando. È questo lo scenario su cui l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Ge facebook