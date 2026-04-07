Un conflitto armato in Iran, con il blocco dello Stretto di Hormuz, potrebbe influire anche sul Sistema Sanitario Nazionale. La notizia è stata riportata da un esperto, che ha evidenziato come le tensioni in quella regione possano compromettere l’approvvigionamento di risorse e materiali essenziali per le strutture sanitarie italiane. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di ripercussioni che vanno oltre le questioni energetiche e dei carburanti.

La guerra in Iran con il blocco dello Stretto di Hormuz non è un problema solo per le bollette energetiche e per il prezzo dei carburanti, ma rischia di avere un impatto devastante anche sul Sistema Sanitario Nazionale (SSN). A denunciare i potenziali effetti del conflitto mediorientale, spesso omessi dalle cronache, è Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano La Statale, past president di ANPAS e vicepresidente di Samaritan International. L’esperto, con una lunga nota riportata integralmente da Askanews, ha voluto sottolineare “l’impatto potenziale sul Sistema Sanitario Nazionale”, che “sarebbe serio soprattutto se il blocco aereo si accompagnasse a chiusure e limitazioni marittime nel Golfo”, come già sta avvenendo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “La guerra in Iran rischia di avere ripercussioni devastanti sul Sistema Sanitario Nazionale”, Pregliasco lancia l’allarme

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