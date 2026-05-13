In Italia si registrano alcuni casi sospetti di Hantavirus, tra cui quello di una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. La donna è stata sottoposta a un test specifico nel corso della serata. L’allarme si estende anche ad altre città, tra cui Milano, dove si stanno valutando eventuali collegamenti o rischi per la salute pubblica. La situazione è in fase di monitoraggio da parte delle autorità sanitarie.

E' stato effettuato in serata un test per Hantavirus su una turista argentina, ricoverata a Messina per una polmonite. Lo comunica il ministero della Salute. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Ieri è stato richiesto dalle autorità sanitarie locali di effettuare il test per Hantavirus. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sarà analizzato insieme al campione prelevato al venticinquenne calabrese in isolamento fiduciario. Sempre ieri è stato anche rintracciato in Italia, a Milano, un turista britannico che viene considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Hantavirus, casi sospetti in Italia: da Messina a Milano, perché scatta l'allarme

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