Hantavirus sulla nave da crociera l’Oms rassicura | Non sarà come la pandemia da Covid

Da quifinanza.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si registra un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera olandese al largo di Capo Verde. L’Organizzazione mondiale della sanità ha comunque precisato che la situazione non dovrebbe assumere i connotati di una pandemia come quella da Covid-19. Attualmente si stanno valutando le condizioni dei passeggeri e del personale coinvolto nel caso.

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C’è preoccupazione per il focolaio di hantavirus scoppiato sulla nave da crociera olandese MV Hondius al largo di Capo Verde. Sono stati registrati 3 morti e altri 5 casi confermati, mentre ci sono oltre 140 persone ancora a bordo. Le vittime sono una coppia olandese e un tedesco. Hantavirus sulla nave da crociera. Tuttavia l’ Organizzazione mondiale della sanità, pur monitorando con attenzione lo sviluppo degli eventi, ha provveduto a rassicurare gli animi spiegando che l’umanità non si trova affatto di fronte a una nuova pandemia paragonabile a quella da Covid-19. Così ha dichiarato Maria Van Kerkhove, epidemiologa dell’Oms specializzata in malattie infettive: Voglio essere inequivocabile su questo punto: non siamo di fronte a un nuovo Sars-CoV-2.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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