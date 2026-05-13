Hantavirus Bertolaso | In poche ore rintracciato e isolato turista inglese
Le autorità inglesi hanno comunicato alle 14 di aver individuato e isolato un turista inglese in Italia, venuto in contatto con una donna deceduta a causa dell’Hantavirus. La notizia è stata resa nota dopo che è stato avviato il tracciamento dei contatti e sono state adottate le procedure di isolamento. La notifica ha portato all’attivazione delle misure di sorveglianza e prevenzione nel paese.
La comunicazione dalle autorità inglesi competenti che informava della presenza in Italia di un cittadino inglese che era stato in contatto con la donna deceduta per l’Hantavirus “è arrivata alle 14.14” e in breve tempo è stato rintracciato. A raccontare i tempi della ‘ricerca’ del cittadino inglese è l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, nel corso del punto stampa sul caso del turista inglese – risultato negativo ai primi accertamenti sull’Hantavirus – in quarantena all’ospedale Sacco di Milano. “Sapevamo che una cittadino inglese, residente a Sant’Elena, aveva volato sul volo sul quale era presente purtroppo la...🔗 Leggi su Lapresse.it
Hantavirus, Bertolaso: In poche ore rintracciato e isolato il turista inglese.
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