Hantavirus Bertolaso | In poche ore rintracciato e isolato turista inglese

Da lapresse.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità inglesi hanno comunicato alle 14 di aver individuato e isolato un turista inglese in Italia, venuto in contatto con una donna deceduta a causa dell’Hantavirus. La notizia è stata resa nota dopo che è stato avviato il tracciamento dei contatti e sono state adottate le procedure di isolamento. La notifica ha portato all’attivazione delle misure di sorveglianza e prevenzione nel paese.

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La comunicazione dalle autorità inglesi competenti che informava della presenza in Italia di un cittadino inglese che era stato in contatto con la donna deceduta per l’Hantavirus “è arrivata alle 14.14” e in breve tempo è stato rintracciato. A raccontare i tempi della ‘ricerca’ del cittadino inglese è l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, nel corso del punto stampa sul caso del turista inglese – risultato negativo ai primi accertamenti sull’Hantavirus – in quarantena all’ospedale Sacco di Milano. “Sapevamo che una cittadino inglese, residente a Sant’Elena, aveva volato sul volo sul quale era presente purtroppo la...🔗 Leggi su Lapresse.it

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