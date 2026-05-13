Hantavirus Bertolaso | In poche ore rintracciato e isolato turista inglese

Le autorità inglesi hanno comunicato alle 14 di aver individuato e isolato un turista inglese in Italia, venuto in contatto con una donna deceduta a causa dell’Hantavirus. La notizia è stata resa nota dopo che è stato avviato il tracciamento dei contatti e sono state adottate le procedure di isolamento. La notifica ha portato all’attivazione delle misure di sorveglianza e prevenzione nel paese.

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