Hantavirus come avviene il contagio? Bassetti | Non è necessario un contatto diretto con il roditore | basta respirare dove ha lasciato tracce contaminate

L'Hantavirus si trasmette attraverso l'inalazione di particelle contaminate presenti nell'ambiente, senza che sia necessario un contatto diretto con i roditori. Bassetti ha spiegato che basta respirare in ambienti dove sono state lasciate tracce del virus. Recentemente, su una nave da crociera con circa 180 persone a bordo, tra passeggeri ed equipaggio, sono stati registrati casi di contagio, anche se la trasmissione dell'Hantavirus è considerata meno efficace rispetto al Covid.

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