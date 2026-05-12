Hantavirus come avviene il contagio? Bassetti | Non è necessario un contatto diretto con il roditore | basta respirare dove ha lasciato tracce contaminate
L'Hantavirus si trasmette attraverso l'inalazione di particelle contaminate presenti nell'ambiente, senza che sia necessario un contatto diretto con i roditori. Bassetti ha spiegato che basta respirare in ambienti dove sono state lasciate tracce del virus. Recentemente, su una nave da crociera con circa 180 persone a bordo, tra passeggeri ed equipaggio, sono stati registrati casi di contagio, anche se la trasmissione dell'Hantavirus è considerata meno efficace rispetto al Covid.
La trasmissione dell’Hantavirus avviene meno efficacemente rispetto al Covid. Per questo, sulla nave da crociera MV Hondius, su un totale di circa 180 passeggeri (compresi l’equipaggio e i trenta che sono scesi in anticipo sull’isola di Sant’Elena), ci sono solo dieci positivi conclamati. «Con il Covid, ma soprattutto con il morbillo, gli infetti sarebbero stati molti di più», conferma il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive del policlinico San Martino di Genova. BASTA RESPIRARE TRACCE DEL PASSAGGIO DEL TOPO? Sì, è proprio il topo a trasmettere il virus per tutti gli Hantavirus. In che modo? Ricorda il professor Bassetti: «È una zoonosi a tutti gli effetti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Notizie correlate
Leggi anche: “Il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera? E’ un evento straordinario, il contagio forse tramite l’aria condizionata”: così Matteo Bassetti
Calciomercato Milan, Mendes ha proposto Gonçalo Ramos: contatto diretto con CardinaleIl Milan continua a guardarsi intorno per trovare centravanti in grado di caricarsi sulle spalle il reparto offensivo nella stagione 2026/2027.
Argomenti più discussi: Hantavirus: cos’è e i sintomi; Cos’è l’hantavirus delle Ande e come avviene il contagio; Andes virus: cos’è l’hantavirus che può trasmettersi tra persone; Hantavirus, cosa c’è da sapere sul virus al centro del focolaio della nave da Crociera.
Conosciuto anche come il virus dei topi, l'Hantavirus ha trasformato una crociera in un incubo. Scopri cos’è, come avviene il contagio e i consigli per pulire cantine e luoghi rimasti chiusi a lungo in totale sicurezza www.starbene.it/salute/news/hantavirus-vir facebook
: come si trasmettono gli hantavirus? Ministero della Salute: La trasmissione degli hantavirus all'uomo avviene tramite il contatto con urina, escrementi o saliva contaminati di roditori infetti o, meno frequentemente, tramite morsi di roditori. salute.gov.it/new/it/ x.com
Un post del 2022 ha previsto il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera: il fact-checking reddit
Hantavirus, come avviene il contagio? Bassetti: «Non è necessario un contatto diretto con il roditore: basta respirare dove ha lasciato tracce contaminate»La trasmissione dell’Hantavirus avviene meno efficacemente rispetto al Covid. Per questo, sulla nave da crociera MV Hondius, su un totale di circa 180 passeggeri (compresi ... ilmessaggero.it