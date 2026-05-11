Hantavirus | allerta esperti sul rischio di contagio nelle case italiane
Un allarme è stato lanciato dagli esperti riguardo al rischio di contagio da hantavirus nelle abitazioni italiane, in particolare durante le attività di pulizia di cantine e garage. Si ricorda che il virus può essere trasmesso attraverso l’inalazione di polveri contaminate da ratti o roditori infetti. Tra i sintomi, si evidenziano manifestazioni simili all’influenza come febbre, dolori muscolari e mal di testa, mentre in casi più gravi possono svilupparsi problemi respiratori severi.
? Punti chiave Come si trasmette il virus pulendo cantine o garage contaminati?. Quali sintomi distinguono l'influenza comune dalla sindrome polmonare letale?. Perché la pulizia di un nido può causare un contagio mortale?. Come possono i roditori domestici portare nuovi ceppi virali in Italia?.? In Breve Il virus Andes può causare la morte nel 40% dei pazienti con complicazioni respiratorie.. Il virologo Chris Smith di Cambridge raccomanda protezione per pulizia di nidi e escrementi.. La sindrome evolve in forme gravi tra 4 e 10 giorni dopo i sintomi influenzali.. Il contagio umano avviene tramite inalazione spore o contatto con saliva e muco infetto.🔗 Leggi su Ameve.eu
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