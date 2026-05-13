In Italia si sono registrati nuovi casi sospetti di hantavirus, con segnalazioni che arrivano da diverse città tra Messina e Milano. Le autorità sanitarie hanno avviato controlli approfonditi per verificare la presenza del virus e monitorare la situazione. Nessuna conferma ufficiale sui casi, ma l’attenzione rimane alta in diverse regioni del paese. La situazione viene seguita con attenzione dalle autorità competenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove segnalazioni tra Messina e Milano. Prosegue l’attenzione delle autorità sanitarie sui possibili casi sospetti di hantavirus in Italia. Dopo le quattro persone già poste sotto sorveglianza in seguito al volo Klm su cui era salita, per pochi minuti, la donna poi deceduta per l’infezione, sono stati avviati ulteriori accertamenti su altri due soggetti. Si tratta di una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite e di un turista britannico attualmente in isolamento a Milano. Per quest’ultimo, i primi esami di laboratorio hanno dato esito negativo, ma la sorveglianza prosegue in via precauzionale. Il caso della turista argentina.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Hantavirus, aumentano i casi sospetti in Italia: attivati nuovi controlli

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