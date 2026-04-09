A Firenze, il tema della transizione energetica è al centro di un confronto tra enti e operatori del settore. Nel corso di una riunione avvenuta oggi, sono stati illustrati i passaggi necessari per semplificare le procedure amministrative legate alle nuove linee guida. L’obiettivo è accelerare i processi di approvazione e realizzazione di interventi che riguardano le energie rinnovabili e l’efficienza energetica.

Firenze, 9 aprile 2026 - Dalle opportunità alle criticità fino alle linee guida per snellire le procedure e ottenere le autorizzazioni: di tutto ciò si è parlato all'evento in Palazzina Reale, organizzato dalla commissione Dibattito architettura paesaggio ambiente (Dapa) dell' Ordine degli Architetti di Firenze (Oaf), in collaborazione con la Fondazione Architetti di Firenze (Faf). L'appuntamento è organizzato dai gruppi della commissione Dapa- Innovazione, Paesaggi Urbani e Spazi Aperti, coordinato dall'architetta Roberta Destrero e Architettura 2030, coordinato dall'architetto Egidio Raimondi, presidente della Fondazione Architetti. L'evento segue quello dello scorso 1 aprile in cui, ha ricordato Raimondi, “abbiamo cercato di inquadrare il tema tra i vari attori che dovrebbero occuparsene a vario titolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Transizione energetica, a Firenze focus sulle linee guida per snellire le procedure

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La transizione energetica non è un tema per esperti. È qualcosa che riguarda la vita quotidiana di ognuno di noi. Bollette, clima, indipendenza energetica: è tutto collegato. Eppure, nonostante sia così urgente, non stiamo andando abbastanza veloci. Per ques - facebook.com facebook