Nuove linee guida per la manutenzione delle spiagge | la Regione punta a semplificare le procedure

La Regione ha presentato nuove proposte per modificare le linee guida sulla manutenzione stagionale delle spiagge. Le modifiche sono state discusse e sono ora sul tavolo delle valutazioni, con l’obiettivo di rendere più semplici le procedure di intervento. Le nuove disposizioni riguardano le modalità e i tempi di mantenimento delle aree costiere, coinvolgendo enti e operatori del settore.

Sono già sul tavolo le proposte di modifica alle linee guida regionali per la manutenzione stagionale delle spiagge. "Il nostro obiettivo – ha dichiarato il presidente Decaro - è quello di mettere i Comuni e i concessionari delle spiagge nelle condizioni migliori per avviare e attuare le attività di manutenzione degli arenili che sono sottoposti a procedure e autorizzazioni spesso farraginose o troppo lunghe rispetto ai tempi della stagione balneare. Ma destinatari di questa iniziativa sono anche i cittadini, fruitori delle spiagge, pubbliche o in concessione che, sempre più spesso, devono fare i conti con spiagge ridotte e non utilizzabili....