Hantavirus allarme rientrato | negativa la paziente ricoverata al Policlinico

L'allarme legato all'Hantavirus si è placato dopo che i risultati degli esami hanno escluso la presenza del virus in una paziente ricoverata presso il Policlinico di Messina. La donna era stata ammessa in ospedale con una polmonite sospetta, ma i test diagnostici hanno confermato l'assenza di infezione da hantavirus. La situazione è stata definita sotto controllo e non ci sono ulteriori casi segnalati.

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