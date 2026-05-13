Hantavirus allarme rientrato | negativa la paziente ricoverata al Policlinico

Da messinatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allarme legato all'Hantavirus si è placato dopo che i risultati degli esami hanno escluso la presenza del virus in una paziente ricoverata presso il Policlinico di Messina. La donna era stata ammessa in ospedale con una polmonite sospetta, ma i test diagnostici hanno confermato l'assenza di infezione da hantavirus. La situazione è stata definita sotto controllo e non ci sono ulteriori casi segnalati.

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Allarme rientrato. È risultata negativa all’aantavirus la paziente ricoverata al Policlinico di Messina per una polmonite sospetta.Giunta al pronto Soccorso dell’ospedale universitario il 10 Maggio, la donna – 49 anni, proveniente da una zona endemica dell’Argentina - era stata immediatamente.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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