Hantavirus l’hostess ricoverata in Olanda negativa al test L’Oms e l’allarme sul nuovo Codiv | Perché il rischio epidemima è basso

Un’assistente di volo di una compagnia aerea olandese è stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam con lievi sintomi riconducibili all’Hantavirus. Dopo aver effettuato i test, il risultato è risultato negativo. L’Organizzazione mondiale della sanità ha diffuso un allarme riguardo al nuovo Covid, ma ha precisato che il rischio di diffusione è basso. La donna non presenta più sintomi e sta seguendo le indicazioni mediche.

È risultata negativa al test per l’ Hantavirus l’assistente di volo della compagnia aerea Klm che presentatva lievi sintomi del virus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam. Lo ha dichiarato l’Organizzazione Mondiale della Sanità. «Abbiamo ricevuto conferma, tramite il referente per il Regolamento sanitario internazionale, che il test ha dato esito negativo », ha spiegato una portavoce dell’Oms. L’assistente di volo era entrata in contatto con un passeggero olandese della nave da crociera Mv Hondius, che era stato fatto scendere da un aereo Klm ed è poi deceduto a causa del virus in Sudafrica. Il bilancio sinora accertato è di tre passeggeri morti, una coppia olandese e una donna tedesca, e altri quattro contagiati, tra cui il medico di bordo.🔗 Leggi su Open.online

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