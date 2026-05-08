Hantavirus l’hostess ricoverata in Olanda negativa al test L’Oms e l’allarme sul nuovo Covid | Perché il rischio epidemia è basso

Un’assistente di volo di una compagnia aerea olandese, ricoverata in ospedale ad Amsterdam con lievi sintomi, è risultata negativa al test per l’Hantavirus. Nel frattempo, l’Organizzazione mondiale della sanità ha diffuso un allarme riguardo a un nuovo focolaio di Covid, specificando che il rischio di un’epidemia globale rimane basso. La notizia arriva in un periodo di attenzione crescente verso malattie infettive emergenti e già note.

È risultata negativa al test per l’ Hantavirus l’assistente di volo della compagnia aerea Klm che presentatva lievi sintomi del virus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam. Lo ha dichiarato l’Organizzazione Mondiale della Sanità. «Abbiamo ricevuto conferma, tramite il referente per il Regolamento sanitario internazionale, che il test ha dato esito negativo », ha spiegato una portavoce dell’Oms. L’assistente di volo era entrata in contatto con un passeggero olandese della nave da crociera Mv Hondius, che era stato fatto scendere da un aereo Klm ed è poi deceduto a causa del virus in Sudafrica. Il bilancio sinora accertato è di tre passeggeri morti, una coppia olandese e una donna tedesca, e altri quattro contagiati, tra cui il medico di bordo.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Hantavirus, l’hostess ricoverata in Olanda negativa al test. L’Oms e l’allarme sul nuovo Codiv: «Perché il rischio epidemima è basso»È risultata negativa al test per l’Hantavirus l’assistente di volo della compagnia aerea Klm che presentatva lievi sintomi del virus ed era stata...

Hantavirus, ricoverata in Olanda hostess entrata in contatto con una vittima. Così la Spagna si prepara all’arrivo della naveTre passeggeri morti, una coppia olandese e una donna tedesca, altri quattro contagiati, tra cui il medico di bordo, evacuazioni sanitarie...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Hantavirus, hostess Klm positiva: cresce l’allarme sulla crociera; Hantavirus, dalla nave agli aerei: assistente di volo Klm con sintomi lievi; Hantavirus, il contagio scende dalla nave: assistente di volo ricoverata dopo il contatto con una passeggera morta; Hantavirus, è corsa globale per contenerlo. Ricoverata una hostess di volo. L’oms rischio basso ma potrebbero esserci molti casi.

La hostess che si sospettava fosse stata contagiata dall’hantavirus è risultata negativaL’Organizzazione mondiale della sanità ha fatto sapere che una hostess della compagnia aerea nederlandese KLM ricoverata nei Paesi Bassi per una sospetta infezione da hantavirus è risultata negativa ... ilpost.it

Hantavirus, hostess Klm positiva al test, sintomi lievi. Era entrata in contatto con la donna poi decedutaLa Mv Hondius, che trasporta passeggeri e membri dell'equipaggio in quarantena a causa di un'epidemia di hantavirus, è in rotta verso Tenerife ... blitzquotidiano.it

Hantavirus, l'Oms: rischio epidemia per la popolazione "assolutamente basso" - facebook.com facebook

### AGGIORNAMENTO HANTAVIRUS IMPORTANTISSIMO ### L'HOSTESS KLM E' RISULTATA NEGATIVA AL VIRUS ANDES OTTIMA NOTIZIA. SPIEGAZIONI SU SUBSTACK. LINK IN BIO x.com