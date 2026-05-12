Hantavirus negativo il test del passeggero isolato in Veneto dopo il volo con la turista olandese
Le autorità sanitarie in Veneto hanno comunicato che il test per l’Hantavirus effettuato sulla persona isolata dopo il volo con la turista olandese deceduta è risultato negativo. La persona si trovava in isolamento dopo aver condiviso lo stesso aereo con la donna, la cui causa di decesso è stata oggetto di approfondimenti. I risultati degli esami sono stati resi noti poco dopo la conclusione delle analisi.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il primo risultato degli esami rassicura le autorità sanitarie. È risultato negativo all’Hantavirus il test effettuato sulla persona posta in isolamento in Veneto dopo aver viaggiato sullo stesso aereo della donna olandese successivamente deceduta. A confermarlo è stata Maria Rosaria Campitello, responsabile del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, intervenuta ai microfoni di Rai Radio 1. La dirigente ha comunque precisato che il monitoraggio resterà attivo: un eventuale contagio potrebbe manifestarsi anche nei prossimi giorni, nonostante l’attuale negatività del test. Il fatto che il soggetto sia asintomatico rappresenta però un elemento considerato incoraggiante dalle autorità sanitarie.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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amico ho appena fatto il test per hantavirus... ho anche il covid 19 reddit
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