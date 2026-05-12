Hantavirus negativo il test del passeggero isolato in Veneto dopo il volo con la turista olandese

Le autorità sanitarie in Veneto hanno comunicato che il test per l’Hantavirus effettuato sulla persona isolata dopo il volo con la turista olandese deceduta è risultato negativo. La persona si trovava in isolamento dopo aver condiviso lo stesso aereo con la donna, la cui causa di decesso è stata oggetto di approfondimenti. I risultati degli esami sono stati resi noti poco dopo la conclusione delle analisi.

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