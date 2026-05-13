A Milano si conclude con esito negativo il test per l'Hantavirus di un cittadino britannico e del suo accompagnatore, entrambi sottoposti a controlli nella serata di ieri. La notizia ridimensiona l'allarme inizialmente diffuso nella zona interessata. Le autorità hanno verificato le condizioni di salute di entrambe le persone senza riscontrare la presenza del virus. Non ci sono altri casi segnalati in città in questo momento.

Rientra parzialmente l'allarme Hantavirus a Milano: "Il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore". Lo fa sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Il turista britannico, di circa 60 anni, è attualmente in quarantena presso l' Ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato di Hantavirus. L'uomo si trovava a bordo del volo Sant'Elena-Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da Hantavirus. A seguito delle indicazioni diffuse dal Ministero che prevedono la quarantena per tutti i passeggeri presenti sul volo interessato, al cittadino inglese è stato notificato l' obbligo di isolamento.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Hantavirus a Milano, "negativo il cittadino britannico": dove alloggiava

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, negativo il test sul turista britannico isolato al Sacco di MilanoÈ risultato negativo l'esito del test effettuato sul turista britannico e sul suo accompagnatore isolati e messi in quarantena all'ospedale Sacco di...

Leggi anche: Hantavirus: sei casi sospetti in Italia, negativo il cittadino inglese rintracciato a Milano

Temi più discussi: Hantavirus, negativo il test sul turista britannico isolato al Sacco di Milano; Hantavirus, negativo il test sul turista inglese a Milano: era sullo stesso volo di una delle vittime. La situazione dei contagi nel mondo; Hantavirus, ultime news di oggi: la situazione in Italia; Hantavirus, negativo l’inglese in quarantena a Milano. Test a turista argentina a Messina.

HANTAVIRUS | Il turista inglese è risultato negativo, è attualmente in quarantena presso l'Ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato di Hantavirus. o comunica, in una nota, l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Berto x.com

Assistente di volo KLM ricoverato dopo contatto con un passeggero di una nave da crociera affetto da hantavirus reddit

Hantavirus, il ministero della Salute: Negativi i test eseguiti a Milano e allo SpallanzaniIl Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena-Johanne ... ansa.it

Hantavirus, rintracciato a Milano il turista britannico a rischio contagio: ma i test del Sacco sono negativiUn turista a rischio contagio di Hantavirus è stato individuato grazie al governo inglese: era sullo stesso volo della moglie del paziente zero, poi morta anche lei ... virgilio.it