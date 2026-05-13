Un turista britannico, sospettato di aver contratto l'Hantavirus, è stato individuato a Milano e immediatamente sottoposto a isolamento presso l'ospedale Sacco. L'uomo aveva viaggiato sul volo tra Sant'Elena e Johannesburg, insieme alla moglie di una prima vittima dell'infezione. La sua presenza in città ha generato preoccupazioni e ha portato i medici a monitorare attentamente la sua condizione.

Aveva viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima da Hantavirus: ecco perché il turista britannico rintracciato a Milano è stato considerato a rischio e posto subito in isolamento preventivo all'ospedale Sacco, nel capoluogo lombardo. Una quarantena "da protocollo", come per tutti gli altri 6 casi sospetti verificatisi in Italia da quando l'epidemia di Hantavirus è esplosa sulla nave da crociera Mv Hondius, impegnata nella traversata dell'Oceano Atlantico dall' Argentina all'Europa passando per il Sud Africa. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47683915 Dopo i quattro che erano sul volo Klm, nella giornata di ieri sono scattati gli accertamenti anche su una turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina dopo essere arrivata in Italia, lo scorso 30 aprile, con un volo Buenos Aires-Roma.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Hantavirus a Milano, ecco dove era stato il sospetto contagiato

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Hantavirus in crociera Ecco cosa sta succedendo davvero

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