Un giovane italiano di 25 anni ha condiviso le proprie condizioni dopo essere stato contagiato dall’hantavirus. In un messaggio pubblicato sui social, ha descritto il suo stato di salute e le sensazioni durante il decorso della malattia. Nel racconto, ha parlato di momenti di disagio e di come si sente attualmente, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla diagnosi o sulle cure. La sua testimonianza arriva in un periodo in cui si registrano casi di questa infezione.

C’è un momento, nei viaggi lunghi, in cui l’aria dell’aereo sembra farsi più pesante del solito. Un ritardo improvviso, un annuncio sussurrato dall’equipaggio, sguardi che si incrociano senza sapere bene cosa stia succedendo. E poi, ore dopo, la notizia che rimbalza e cambia prospettiva a tutto: un possibile contatto indiretto con Hantavirus su un volo internazionale. È da qui che parte la storia che ha acceso l’attenzione delle autorità sanitarie italiane: quattro cittadini italiani rientrati da un viaggio a bordo di un volo KLM partito da Johannesburg e diretto in Europa, lo stesso aereo su cui avrebbe viaggiato una passeggera proveniente da una nave da crociera poi deceduta per infezione da Hantavirus.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Hantavirus, parla il 25enne italiano contagiato: “Ecco come sto”

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