Ecco come è stato realizzato il cunicolo quanto era lungo e dove arrivava VIDEO

Giovedì, un gruppo di rapinatori ha scavato un cunicolo lungo 12 metri e alto 80 centimetri, che si estendeva dalla sede di una banca a un punto esterno. L'operazione ha permesso di accedere alle cassette di sicurezza di una filiale di Credit Agricole situata in piazza Medaglie d'Oro. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire le fasi della rapina.

È lungo 12 metri e alto 80 centimetri il cunicolo realizzato dai rapinatori che giovedì hanno derubato diverse decine di cassette di sicurezza nella filiale di Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro. Secondo quanto rilevato dal geologo Gianluca Manin che partecipa alle verifiche partite subito.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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