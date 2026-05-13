Tre persone sono decedute e una donna si trova in rianimazione a causa di un nuovo ceppo di Hantavirus che ha colpito diverse regioni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta seguendo attentamente l’evolversi della situazione, mentre si cerca di capire come il virus sia riuscito a infettare passeggeri su rotte diverse. Attualmente, non esiste ancora un vaccino efficace contro questa variante del virus.

? Domande chiave Come può il virus aver colpito passeggeri su rotte così diverse?. Perché i medici non hanno ancora un vaccino contro questo ceppo?. Chi sono i 22 contatti monitorati dalle autorità francesi?. Quali mutazioni genetiche preoccupano l'OMS dopo i decessi sulla nave?.? In Breve Paziente francese in rianimazione con polmone artificiale e 22 contatti monitorati in Francia.. Xavier Lescure segnala assenza di vaccini e trattamenti antivirali per il virus delle Ande.. Un uomo di 46 anni è deceduto a Carmo do Paranaíba dopo contatto con roditori.. Due nuovi positivi registrati nelle città brasiliane di Ponta Grossa e Pérola d'Oeste.. L’Hantavirus colpisce duramente una passeggera francese in terapia intensiva, mentre l’OMS conferma 11 contagi legati alla crociera della MV Hondius tra Tenerife e Rotterdam.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hantavirus: 3 morti e una donna in rianimazione, l’OMS monitora il virus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, Ghebreyesus (OMS): "Questo virus non è il Covid, e non lo prendiamo alla leggera"Il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che l’hantavirus “non è COVID”, mentre la nave da crociera colpita dal...

Allarme su una nave da crociera, 3 morti nell'Atlantico per hantavirus: tra le vittime un coppia. L'Oms conferma l'epidemiaTre morti su una nave da crociera nell'Atlantico legati un possibile focolaio di infezione da hantavirus.

Temi più discussi: Hantavirus, paura su nave da crociera Hondius: 3 morti, 3 malati gravi; Hondius, si lavora a tracciare l'hantavirus. Domenica l'evacuazione della nave; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Il pericoloso hantavirus sotto la lente Oms dopo l’allarme in crociera: cosa sapere.

Allarme #Hantavirus in mare 3 morti e 8 feriti sulla MV Hondius. Chuck Schumer attacca @realDonaldTrump e @elonmusk: I vostri tagli al #CDC ci hanno lasciati senza ispettori portuali. La salute pubblica è a rischio? #Sanità #Musk #Trump x.com

Si parla molto del caso della turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Ricoverata a Messina. Lo Spallanzani sta effettuando i test, ma attenzione ai titoli sensazionalistici. #AvionicsWa threads

Hantavirus: il Ministero della Salute chiarisce rischi, sintomi e quarantena in ItaliaAllarme Hantavirus in mezzo mondo dopo il focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius. Come è la situazione in Italia? meteo.it

Hantavirus, 11 casi e 3 morti sulla nave MV Hondius: febbre, dolori, nausea e respiro corto, i sintomi del virus, come si trasmette e cosa rischia davvero l’ItaliaL’hantavirus è tornato al centro dell’attenzione dopo il focolaio registrato sulla nave MV Hondius, con 11 casi complessivi, tra confermati e probabili, e 3 decessi. Ma cosa sta accadendo? Prima cosa ... alphabetcity.it