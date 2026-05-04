Un'epidemia di hantavirus ha causato la morte di tre persone a bordo di una nave da crociera nell'Atlantico. Tra le vittime c'è anche una coppia. L'Organizzazione mondiale della sanità ha confermato l'esistenza di un focolaio di infezione a seguito degli accertamenti sanitari. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno monitorando la vicenda.

Tre morti su una nave da crociera nell'Atlantico legati un possibile focolaio di infezione da hantavirus. A segnalarlo è l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). «L'Oms è stata informata di un evento di salute pubblica che riguarda una nave da crociera che naviga nell'Oceano Atlantico e sta fornendo il proprio sostegno. Ad oggi, un caso di infezione da hantavirus è stato confermato in laboratorio e altri cinque casi sono sospetti. Delle sei persone colpite, tre sono decedute e una si trova attualmente in terapia intensiva in Sudafrica», ha dichiarato l'organizzazione all'Afp. Hantavirus: cosa è Le malattie da hantavirus sono infezioni virali di diversa gravità, trasmesse all'uomo dai roditori, selvatici e domestici.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Allarme su una nave da crociera, 3 morti nell'Atlantico per hantavirus: tra le vittime un coppia. L'Oms conferma l'epidemia

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